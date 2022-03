Enquanto o minério de ferro dispara, a produção de aço cai. Por quê?

A consultoria belga World Steel Production divulgou nesta terça-feira, 22, que a produção de aço no mundo tem queda de 5,5% no acumulado de 2022. Ao mesmo tempo, a cotação do minério de ferro, a matéria prima do aço, sobe quase 30% no período, na casa dos 150 dólares a tonelada. Qual a explicação para essa diferença tão grande? Alguns analistas dizem que esse movimento é pontual. “Desde o segundo semestre de 2021 a economia chinesa tem desacelerado por conta das regulações para conter a emissão de gás carbônico para as Olimpíadas de Inverno, fator que tem diminuído a produção de aço por lá”, avalia Matheus Spiess, analista da Empiricus. “Passada a competição, o cenário que temos hoje é da China injetando mais dinheiro para o crescimento da economia, o que fez a cotação do minério subir. A partir de março e abril a produção de aço deve voltar a acelerar”, explica o analista. Em outras palavras, o minério sobe primeiro e a produção de aço cresce em seguida, mas se tratando de China, é sempre bom ficar com um pé atrás.

