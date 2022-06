Enquanto governo discute compensação de imposto, o petróleo segue subindo

VEJA Mercado | Abertura | 8 de junho

A discussão sobre redução dos impostos dos combustíveis se instalou no Congresso e vai seguir por meses. Enquanto isso, os preços do petróleo Brent seguem subindo. A cotação passa de 121 dólares nesta quarta-feira, com os investidores olhando atentamente para a economia chinesa depois dos bloqueios contra a Covid. Ontem, o Goldman Sachs avaliou que para não faltar diesel será preciso que o preço do petróleo vá a 135 dólares. Com isso, cresce a pressão para que a Petrobras reajuste seus preços que já estão defasados depois. Ontem, a Petrobras subiu no embalo do anúncio da PEC do governo na esperança de que Bolsonaro desvie a atenção da empresa. Mas o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, engrossou o coro para uma interferência na Petrobras, dizendo que a empresa precisa reduzir suas margens de lucro.

Os investidores também estão atentos a mais um alerta de estagflação que veio agora do Banco Mundial. Ou seja, o mundo entrando em recessão e com inflação.

