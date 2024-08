Eneva quer fechar compra de seis termelétricas mirando emissão de ações

A geradora de energia Eneva pretende fechar a compra de seis termelétricas controladas pelo banco BTG até dezembro. O negócio já foi sacramentado por cerca de 3 bilhões de reais, mas ainda depende de averiguações finais e de autorização do Cade. Com as aquisições, a Eneva espera agregar mais 2,5 bilhões de reais de receita anual, mas o principal nem é isso. A operação deve permitir a emissão de novas ações — um follow-on — no montante de até 4,2 bilhões de reais e evitar endividamento.