Energia renovável será foco da indústria nos próximos anos, aponta estudo

Quatro a cada dez lideranças do setor industrial brasileiro vão priorizar investimentos em fontes de energia renovável para seus negócios nos próximos dois anos. O dado, obtido em pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), revela que a transição energética é a pauta com maior penetração no setor, sobretudo nas regiões Sudeste e Sul do país.

O levantamento também aponta que 54% das indústrias têm muito interesse em adotar a geração solar como fonte de energia nos próximos dois anos. Outros 21% demonstram algum interesse, mas mais comedido, na adoção dessa fonte de energia. A predominância da simpatia pela energia solar é observada em todos os portes de indústria, das pequenas às grandes, segundo o levantamento.

O levantamento é do Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem (IPRI), com base em pesquisa telefônica com 1.004 industriais. A divulgação dos dados, nesta sexta-feira, 24, ocorre a pouco menos de uma semana da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas deste ano, a COP28. A CNI estará presente no evento, em Dubai, a fim de promover o setor.

