Energia: distribuidoras jogam na conta dos impostos solução para reajustes

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu nesta quarta-feira, 18, que as distribuidoras e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tenham sensibilidade neste momento sobre a questão das altas dos preços da energia. Em média, a Aneel tem autorizado reajustes de 20% nas tarifas e a Câmara quer votar um decreto legislativo para suspender os reajustes. Mas o presidente da Associação das Distribuidoras de Energia (Abradee), Marcos Madureira, diz que parte dos reajustes já tinha sido represado no ano passado e diz que não há muito o que as distribuidoras possam fazer no curto prazo, já que elas já entregam metas de eficiências nas tarifas e ficam com apenas 23% do que é cobrado ao consumidor. Boa parte desse percentual é para cobrir gastos que tiveram durante o período entre um reajuste e outro. Metade da tarifa, segundo Madureira, é de impostos e encargos. Só em Conta de Desenvolvimento Energético, que paga térmicas em sistemas isolados e tarifa social, foram 34 bilhões de reais neste ano. Em cima dela, mais 12 bilhões em impostos serão cobrados, segundo as contas da Abradee. Madureira sugere que o Congresso se debruce em como reduzir impostos coletados por estados e pela União.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.