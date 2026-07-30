Enel põe resposta a vendaval na mesa antes de julgamento na Aneel

Às vésperas de ser escrutinada pela Aneel, a Enel São Paulo não perdeu tempo em transformar o vendaval desta quarta-feira (29) numa espécie de prova prática de sua defesa contra o processo que pode lhe custar a concessão.

Segundo a empresa, rajadas superiores a 120 km/h afetaram 113 mil clientes no pico da ocorrência. Às 6h desta quinta-feira (30), 98% deles já estavam novamente com energia. Para a distribuidora, o resultado mostra que o reforço antecipado das equipes de campo e as mudanças feitas na operação elevaram sua capacidade de reação a eventos extremos.

No dia 11 de agosto, a diretoria da Aneel analisará o recurso da Enel contra a abertura do processo de caducidade. Será a última reunião do relator Fernando Mosna antes do fim de seu mandato. A companhia pede que o procedimento seja anulado ou arquivado e que volte a tramitar o pedido de renovação da concessão, que vence em 2028.

A briga passa justamente pela velocidade de recomposição da rede em temporais. A Aneel calculou que a empresa restabeleceu 67% das ligações em até 24 horas depois do apagão de dezembro de 2025. A Enel sustenta que a agência utilizou uma metodologia que ela própria havia considerado inadequada e afirma que, pelo critério de duração das interrupções, o índice correto seria de 80,2%. Também diz que a meta de 80% nunca foi formalmente pactuada.

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A área técnica e a Procuradoria Federal junto à Aneel já rejeitaram essa tese. Para o regulador, houve melhora, mas ela ainda não comprova uma recuperação estrutural — sobretudo porque o desempenho da Enel em eventos severos continuaria abaixo do observado em outras distribuidoras paulistas.

Agora, ao exibir a recomposição quase integral da rede em poucas horas, a Enel entrega aos diretores um dado novo e conveniente: o vendaval veio do céu, mas a companhia tratará de levá-la à mesa de julgamento.