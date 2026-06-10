Enel e Correios fecham parceria para economia de energia

A Enel e os Correios firmaram um termo de cooperação para desenvolver projetos conjuntos de eficiência energética, sustentabilidade e consumo consciente. A primeira leva de iniciativas prevê investimento de cerca de R$ 8,6 milhões, por meio da Enel São Paulo e da Enel Ceará, para modernizar sistemas de iluminação e climatização em unidades dos Correios.

Em São Paulo, os recursos serão destinados ao edifício-sede da Vila Leopoldina e às unidades de Vila Maria, Santo Amaro e Cajamar. No Ceará, a modernização alcançará o prédio da superintendência em Fortaleza e o Centro Operacional Messejana. Segundo as empresas, a economia estimada é de 7,6 mil MWh por ano, volume equivalente ao consumo anual de 3,5 mil residências.

A parceria também abre espaço para novas frentes, como campanhas educativas, pontos de descarte de eletroeletrônicos e baterias e estudos para ampliar a eficiência energética das instalações dos Correios. As ações fazem parte do Programa de Eficiência Energética da Enel, regulado pela Aneel. Em 2025, a companhia investiu R$ 91,2 milhões nesse programa no Brasil, por meio de suas três distribuidoras.