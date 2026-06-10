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Economia

Enel e Correios fecham parceria para economia de energia

Acordo prevê R$ 8,6 milhões em projetos de eficiência energética e abre caminho para ações de descarte

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 18h52
Quatro homens em ternos conversam em um ambiente corporativo. Ao centro, um homem de óculos e terno azul escuro sorri, olhando para a direita. Ao fundo, um letreiro luminoso com o nome Correios em azul e branco. À esquerda, um homem de perfil e outro parcialmente visível. À direita, dois homens de costas, um deles sorrindo.
Ao centro, Antonio Scala, CEO Enel Brasil (Divulgação/Divulgação)
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Enel e Correios fecham parceria para economia de energia Priorize VEJA no Google

A Enel e os Correios firmaram um termo de cooperação para desenvolver projetos conjuntos de eficiência energética, sustentabilidade e consumo consciente. A primeira leva de iniciativas prevê investimento de cerca de R$ 8,6 milhões, por meio da Enel São Paulo e da Enel Ceará, para modernizar sistemas de iluminação e climatização em unidades dos Correios.

Em São Paulo, os recursos serão destinados ao edifício-sede da Vila Leopoldina e às unidades de Vila Maria, Santo Amaro e Cajamar. No Ceará, a modernização alcançará o prédio da superintendência em Fortaleza e o Centro Operacional Messejana. Segundo as empresas, a economia estimada é de 7,6 mil MWh por ano, volume equivalente ao consumo anual de 3,5 mil residências.

A parceria também abre espaço para novas frentes, como campanhas educativas, pontos de descarte de eletroeletrônicos e baterias e estudos para ampliar a eficiência energética das instalações dos Correios. As ações fazem parte do Programa de Eficiência Energética da Enel, regulado pela Aneel. Em 2025, a companhia investiu R$ 91,2 milhões nesse programa no Brasil, por meio de suas três distribuidoras.

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