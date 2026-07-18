Enel abre 209 vagas em SP e mira contratar 400 eletricistas no ano

A Enel São Paulo abriu 209 vagas para eletricistas na capital e na região metropolitana. A contratação é imediata e integra o plano da distribuidora de incorporar 400 profissionais ao longo de 2026 para ampliar sua capacidade de atendimento em campo.

As oportunidades são para eletricistas de rede de distribuição, em diferentes níveis de experiência. Os profissionais atuarão no atendimento emergencial, na construção de redes e no combate a perdas de energia. O trabalho será presencial e os contratados passarão a integrar o quadro próprio da companhia.

Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo, formação de eletricista de distribuição com pelo menos 240 horas, cursos de NR-10, SEP e NR-35, além de carteira de habilitação na categoria B. As categorias C ou D são consideradas diferenciais.

A seleção será feita presencialmente, com testes e entrevistas concentrados em um único dia. As inscrições permanecerão abertas até outubro. Segundo a Enel, o reforço das equipes busca acelerar a execução dos serviços e ampliar a capacidade de resposta da distribuidora na Grande São Paulo.