Empresas apoiam iniciativa de ajuda humanitária ao Oriente Médio

A Confederação Nacional das Câmaras do Comércio Brasil-Israel (CNBI) lançou uma iniciativa com o objetivo de arrecadar recursos para apoio humanitário às vítimas da guerra entre Israel e Hamas, no lado israelense e palestino do conflito. Apelidada de Todos pela Paz, a campanha conta com o apoio de empresas como Mercado Livre, PW Tech, Esportes da Sorte, VNP Advogados, entre outras. O Movimento União BR, organização privada de enfrentamento a emergências, presta apoio operacional à iniciativa. ONGs locais, como Brothers and Sisters of Israel, Hartzalah e Nilly, vão atender a região com os recursos captados.

