Empresários reclamam de “clube de chá” de Lula

Importantes empresários têm reclamando de uma mudança de postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu terceiro mandato. Agora, dizem eles, o presidente está distante do setor produtivo. “Lula era mais disposto antes”, diz um peso-pesado do mundo corporativo. A reclamação se estende à composição do chamado Conselhão, que contempla 200 integrantes — entre eles, empresários de diversos setores. Com tanta gente, o grupo virou um “clube do chá”. Muito se discute, nada se faz.