Empresários industriais são os mais satisfeitos com o estado de aeroportos

Atualizado em 18 out 2022, 10h50 - Publicado em 18 out 2022, 10h35

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que os empresários industriais do país estão satisfeitos com a condição de infraestrutura e logística dos aeroportos do país (57%). Entre todos os modais avaliados, o transporte aéreo é o que possui melhor avaliação. No entanto, a pesquisa aponta que são os grandes empresários – de indústrias com mais de 250 colaboradores – que puxam essa satisfação para cima: 61% consideram o modal “ótimo” ou “bom”, enquanto a percepção alcança 50% entre os médios empresários.

Segundo a pesquisa, 38% das indústrias trocariam o frete rodoviário por outro tipo de transporte, caso houvesse iguais condições estruturais entre os modais. As ferrovias seriam a primeira alternativa para 28,5% dos industriais brasileiros para transferir suas operações de escoamento de produtos. Só não o fazem porque avaliam que hoje o setor ferroviário apresenta as piores condições entre os tipos de transportes – 31% consideram esse modal ruim ou péssimo. A pesquisa encomendada pela CNI foi realizada pelo Instituto FSB Pesquisa, que entrevistou 2.500 executivos de grandes e médias empresas industriais.

