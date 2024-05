Empresários e embaixadora de Gana se reúnem com a prefeitura de São Paulo

A embaixadora de Gana, Abena Busia, e os empresários ganeses Kofi e Raja Owusu-Ansah, se reuniram com o Secretário de Relações Internacionais da cidade São Paulo, Aldo Rebelo, para realizar um intercâmbio em comércio e turismo entre o país africano e a cidade. O projeto inicial da parceria consistirá na criação de uma destilaria em Gana aplicando técnicas e práticas brasileiras para a produção de Akpeteshie, bebida da África Ocidental produzida a partir da cana-de-açúcar, semelhante à cachaça brasileira.

Os irmãos Owusu-Ansah, que comandam o Republic Group of Companies, são pioneiros na popularização do consumo da bebida. A ideia é que Gana importe do Brasil a expertise tecnológica e excelência na produção de cachaça e etanol, além da criação de um pólo turístico em torno da destilaria. O projeto em Gana contará com o apoio do Farol Antirracista, política pública da prefeitura de São Paulo que visa combater o racismo estrutural a partir da educação. O Secretário Aldo Rebelo, se tornou um entusiasta da ideia, onde percebeu uma excelente oportunidade para ambos os países.