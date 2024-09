Empresárias lançam fundo de R$ 25 mi para investir em negócios de mulheres

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Sororitê, maior comunidade de mulheres investidoras-anjo da América Latina, lançou o seu primeiro fundo nesta terça-feira, 10. Batizado de Sororitê Fund 1, o produto é voltado a investimentos em empresas em estágio inicial. o chamado venture capital. O fundo, de 25 milhões de reais, busca ser o principal meio de destinação de recursos para startups fundadas ou cofundadas por mulheres.

Sob liderança das empresárias Erica Fridman e Jaana Goeggel, a expectativa é que os primeiros aportes no Sororitê Fund 1 aconteçam ainda em 2024, com investimentos nos próximos cinco anos. Para compor o fundo, as sócias buscaram desde pessoas físicas como investidoras, até family offices e companhias que investem em venture capital.