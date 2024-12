Empresa suíça de dados esportivos vai abrir escritório em São Paulo

A Sportradar, empresa suíça de dados e conteúdo esportivo avaliada em três bilhões de dólares, vai abrir seu primeiro escritório no Brasil, na cidade de São Paulo. O lançamento se deve ao avanço do mercado de apostas esportivas no país e seu potencial para os próximos anos. A Sportradar considera que a receita bruta de jogos online no país pode mais que dobrar nos até 2029, indo de 18 bilhões de reais, em 2023, para 50 bilhões de reais — posicionando o país como um dos maiores mercados do mundo. A empresa tem negócios no Brasil há quase dez anos, mas sem espaço físico até então. Em meio à regulação das apostas esportivas no país, a Sportradar estabeleceu acordos de cooperação com o Ministério da Fazenda e a Polícia Federal para auxiliar no combate à manipulação do esporte.

