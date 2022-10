Empresa que faz auditoria para Bolsonaro não faz… auditorias

Atualizado em 25 out 2022, 12h28 - Publicado em 25 out 2022, 12h07

Por Victor Irajá Atualizado em 25 out 2022, 12h28 - Publicado em 25 out 2022, 12h07

A empresa contratada pela campanha de Jair Bolsonaro (PL) para realizar auditorias sobre o número de inserções em rádios ante as propagandas veiculadas do candidato opositor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não tem em seu rol de atuação a realização de auditorias. A empresa Audiency Brasil Tecnologia é especializada no lançamento de programas de computador, gravação e produção de músicas e pesquisas de mercado. Para membros da campanha de Lula, chama atenção a contratação da empresa — cuja especialização nada tem a ver com auditorias. Outro fato que causou estranheza entre membros do comitê do petista envolve o fato de os questionamentos envolverem rádios, cujas provas de conduta irregular são mais difíceis de serem auditadas.

