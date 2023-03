Empresa é autorizada a descarregar combustíveis em área turística do Rio

As autoridades do estado do Rio de Janeiro concederam à Refit autorização para descarregamento de combustíveis envolvendo risco ambiental num dos cartões postais da capital fluminense. O descarregamento de derivados de petróleo ocorrerá na área do porto localizada em frente à Gamboa, AquaRio e à roda gigante, pontos da região portuária do Rio que foram revitalizados para o turismo com o projeto Porto Maravilha. O local era utilizado entre as décadas de 1940 e 1960 para o descarregamento de gasolina, até a construção da Refinaria Duque de Caxias (Reduc) da Petrobras.

O pedido para o descarregamento de combustíveis em área destinada ao turismo integra outro movimento paralelo da Refit. O Diário Oficial do Estado do Rio revela nesta quinta-feira, 23, que a empresa, em recuperação judicial, obteve autorização junto à Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA) da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade do Rio autorização para a construção do aumento de 400 metros do duto que transporta combustíveis da empresa. A dívida das empresas do Grupo Fit com o fisco estadual do Rio referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é de 8,2 bilhões de reais.

