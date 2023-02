Empresa de educação angaria doações para vítimas de chuvas em São Paulo

A Ânima Educação, em apoio às vítimas da tragédia que afetou o Litoral Norte paulista durante o feriado de Carnaval, está arrecadando itens a serem enviados até as cidades mais afetadas. Numa parceria com o Instituto Verdescola, as doações também poderão acontecer via Pix. Por intermédio da Universidade Anhembi Morumbi (UAM) e Universidade São Judas Tadeu (USJT), os interessados poderão doar itens físicos, como roupas, itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, lençóis, toalhas, água sanitária e água mineral. As unidades receberão as doações de segunda a sábado, das 8h às 20h, até o dia 10 de março, em cidades como São Paulo, Santos, São Bernardo do Campo e Guarulhos.

