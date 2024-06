Empresa de cibersegurança, Compugraf muda nome e espera faturar R$ 150 mi

A Compugraf, empresa de cibersegurança, anunciou um reformulação de sua marca nesta quarta-feira, 26. A companhia passa a se chamar CG One, em referência às letras mais emblemáticas do nome anterior. O “One” (número um, em inglês) busca transmitir que a empresa oferece suas soluções em um só lugar, de maneira conveniente. A mudança vem na esteira do otimismo com os resultados financeiros. A CG One, que tem quatro décadas de atuação no mercado de tecnologia, espera faturar 150 milhões de reais em 2024, cifra 20% superior à do ano passado, de 125 milhões de reais. Atualmente, a empresa tem 250 clientes ativos.