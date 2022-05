Empresa cai 17% e outra pede para sair, mas China traz respiro ao mercado

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 16/05 a 20/05.

Não faltou emoção para o mercado financeiro nos últimos sete dias. Bem na semana em que a privatização da Eletrobras foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e celebrada pelos investidores, outros fatores pegaram a Faria Lima de surpresa. Os resultados trimestrais da operadora de saúde Hapvida fizeram os papéis da companhia desabarem 17% em apenas um dia porque o prejuízo da empresa foi bem acima da expectativa dos analistas. Além disso, a empresa de maquininhas de cartão Getnet surpreendeu ao revelar na última sexta-feira, 20, que vai fechar seu capital e deixar a bolsa de valores.

No cenário internacional a volatilidade foi grande. Mas aqui o Ibovespa fechou a semana no azul. O índice acumulou alta de 1,46% no período impulsionado pela privatização da Eletrobras, mas, principalmente, pelas notícias oriundas da China. Os asiáticos dão sinais de que os lockdowns serão flexibilizados e, mais do que que isso, cortaram os juros do setor imobiliário para impulsionar a construção civil por lá. Essa medida foi suficiente para alavancar as commodities e fazer as empresas brasileiras, como Vale e Petrobras, subirem. Como ambas respondem percentualmente por boa parte do índice, o Ibovespa conseguiu fechar essa intensa semana em campo positivo. O dólar, por sua vez, recuou 3,64% nesse período, cotado a 4,872 reais.

