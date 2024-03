Emprego em alta e juros menores devem melhorar PIB em 2024, diz Paulo Gala

VEJA Mercado | 1° de março de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta sexta-feira, 1°. No exterior, o otimismo é justificado por dados de inflação dentro do esperado nos Estados Unidos. Os preços subiram, em média, 0,3% em janeiro, em linha com as previsões. No Brasil, o resultado do PIB do quarto trimestre de 2023 foi publicado e confirmou o crescimento anual de 2,9% da economia brasileira. O agro teve crescimento recorde ao avançar 15,1% no ano. Os serviços cresceram 2,4% e a indústria, 1,6%. As apostas para o ano de 2024 têm melhorado, apesar da estagnação do PIB no quarto trimestre passado. Diego Gimenes entrevista Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF