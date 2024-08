Embraer não quer competir por preço e aposta em jato de US$ 6 milhões

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Embraer quer acelerar as vendas do jato executivo Phenom 100EX no Brasil, o modelo “mais em conta” da companhia, que veio ao país nas últimas semanas para ser apresentado a possíveis compradores pela primeira vez. Cada unidade não sai por menos de 6 milhões de dólares, cerca de 35 milhões de reais. “Nós não competimos por preço, competimos por qualidade”, diz Ricardo Carvalhal, gerente de vendas para aviação executiva da Embraer. “Não queremos ser os mais baratos.”