Embraer mira mais US$ 2 bilhões em encomendas do cargueiro C-390
Colômbia, Grécia e Eslováquia podem adicionar oito aeronaves à carteira recorde de US$ 34,5 bilhões da fabricante brasileira
A carteira recorde de pedidos da Embraer, avaliada em 34,5 bilhões de dólares, pode receber oito novas encomendas do C-390, cargueiro militar capaz de transportar tropas, veículos e até 26 toneladas. Desde junho, Colômbia, Grécia e Eslováquia anunciaram compras ou negociações que podem movimentar 2 bilhões de dólares.