Embate entre Lula e Bolsonaro colocou empresário em curiosa saia-justa

Um importante empresário passou por um momento no mínimo curioso a poucos minutos do início do debate realizado pela Rede Bandeirantes na noite de domingo 29. Presente na sala de convidados do encontro, ele foi cortejado por aliados dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) para que se sentasse junto às comitivas do ex-presidente e do atual mandatário. O auditório estava “dividido ao meio” entre os apoiadores de cada um. Resolveu pelo melhor caminho: foi embora e assistiu ao debate de casa.

