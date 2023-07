Embate dos juros marca primeiro semestre; bolsa sobe quase 8% no período

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 26 a 30 de junho

Iniciado no primeiro mês do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o embate entre o governo federal e o Banco Central (BC), comandado por Roberto Campos Neto, se alastrou por todo o primeiro semestre de 2023. Apesar da fricção, momentos como a última reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) reforçam que há algum espaço para entendimentos. O Conselho, composto pelos chefes da Fazenda, Ministério do Planejamento e BC, decidiu por unanimidade manter a meta de inflação para 2024 em 3%. Investidores temiam que uma mudança na meta em um horizonte curto poderia desancorar expectativas e, na contramão da intenção, prejudicar o combate à inflação e a condução da política monetária.

Os ministros Fernando Haddad e Simone Tebet seguiram esse entendimento, já defendido por Campos Neto, mas não sem sair da reunião do CMN com alguma conquista. Foi decidido que a meta não irá mais perseguir porcentuais anuais, mas será contínua — visando horizontes tidos como relevantes pelo BC — como é comum em países desenvolvidos. Nesse caso e apesar da persistência de ruídos entre governo e BC, todos saem contentes, inclusive o mercado.

Além da tentativa de ingerência do governo no Banco Central, outras tendências — essas positivas — marcaram o primeiro semestre de 2023 para o mercado, como a trajetória ascendente do Ibovespa e a depreciação do dólar. O principal índice do mercado financeiro subiu quase 8% na primeira metade do ano, indo do patamar de 106 mil pontos para 118 mil pontos. A alavancagem se concentrou especialmente no segundo trimestre, com o avanço de sinalizações positivas do governo no âmbito fiscal. Do início de abril ao final de junho, o índice acumulou alta de 16% contra uma queda de 4,2% nos três meses anteriores. Já o dólar apresentou uma trajetória mais constante ao perder força frente ao real. A moeda americana encerrou 2022 cotada a 5,29 reais e caiu a 4,79 reais ao longo dos seis meses seguintes. Vale dizer que fatores externos, como a alta de juros nos Estados Unidos, ajudam a explicar o desempenho do câmbio brasileiro no período.

Para ficar no radar dos investidores, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), sinalizou que pretende pautar três questões econômicas de alta relevância na semana que está por vir: o arcabouço fiscal, a reforma tributária e o funcionamento do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf). Já para o próximo semestre, espera-se que haja cortes na Selic a partir de agosto. Caso contrário, a ministra Simone Tebet já adiantou que Campos Neto deve ser convocado a se explicar diante do Senado. Nas palavras do ministro Haddad, o governo espera por “cortes consistentes” nos juros a partir da próxima deliberação do BC sobre o tema.

