Em ritmo de eleição, até a oposição ajuda Bolsonaro

VEJA Mercado | Abertura | 1 de julho

O segundo semestre começa em ritmo de eleição com a PEC dos Auxílios aprovada a jato no Senado. Serão 41,25 bilhões de reais a mais para o governo gastar até o fim do ano com aumento do Auxílio Brasil, voucher para caminhoneiros, taxista e vale gás. O dinheiro, claro, é um ativo eleitoral para Bolsonaro, mas ninguém da oposição votou contra. Afinal, é difícil votar contra aumento de Auxílio Brasil quando a população está com dificuldades para colocar comida na mesa. Nesta toada, a expectativa é de que a Câmara também aprove o texto rapidamente na próxima semana. Além disso, foi incluída na PEC a questão do estado de emergência que permite que o governo faça os gastos furando o teto. O mercado já está colocando preço no risco fiscal para o próximo ano.

No exterior, os índices futuros americanos caem com os investidores já se preparando para que a volatilidade continue no segundo semestre. As expectativas com inflação e mais juros nos Estados Unidos seguem pressionando os mercados.

