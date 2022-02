Em reviravolta, juíza arquiva e reabre inquérito policial de caso Eldorado

A briga dos indonésios da Paper Excellence com os irmãos Batistas pela Eldorado Celulose a cada dia ganha ares de novela. No capítulo desta terça-feira, 15, a juíza Daniella Alvarez Prado, da Justiça do Rio, voltou atrás na sua decisão de arquivar um inquérito aberto a pedido da J&F Investimentos para investigar o árbitro do caso, o advogado Anderson Schreiber. Daniella se declarou impedida de julgar o caso, sem maiores explicações, reconsiderou a decisão sobre o arquivamento e passou o processo adiante. Ela tinha arquivado o caso na sexta-feira, 11.

A J&F perdeu a arbitragem e contesta a decisão na Justiça, acusando o árbitro de ter sido parcial.

