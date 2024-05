Em quatro meses, estreias no mercado livre de energia batem total de 2023

Mais de 7 mil consumidores aderiram ao mercado livre de energia entre janeiro e abril de 2024, praticamente o mesmo volume que ingressou na modalidade ao longo de todo o ano anterior. Os dados são de levantamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), órgão que media a comercialização de energia elétrica no país. Segundo a entidade, o ritmo de migrações para o segmento neste ano é reflexo da flexibilização dos critérios de acesso ao mercado instituídas pela portaria nº 50 do Ministério de Minas e Energia (MME), vigente a partir de janeiro, que permitiu a entrada de todos os consumidores que estão conectados à alta tensão, independente do tamanho, abrindo as portas para pequenas e médias empresas.

Entre os 15 ramos de atividade monitorados pela CCEE, os com mais migrações no mês de abril foram: Serviços, com 472 migrações, Comércio (469), Manufaturados Diversos (217) e Alimentício (188). O consumo de energia através da modalidade foi de 27.211 MW médios em abril, de modo que ela representou 37% do consumo total de energia elétrica do Brasil. Cerca de 21 mil consumidores já informaram distribuidoras de energia sobre o desejo de migrar para a modalidade ao longo do ano de 2024, além dos 679 pedidos para 2025, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).