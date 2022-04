Em paródia, nem os funcionários do BB conseguem pagar por botijão de gás

Um mês depois de o Banco do Brasil ter pago uma polpuda participação nos resultados aos funcionários, chegou à imprensa um vídeo que circulou na empresa na época do pagamento. O vídeo pretendia ser um clipe bem humorado para comemorar o maior resultado do banco, mas acaba por zombar dos pobres quando, por exemplo, diz que por causa do PLR será possível quitar o botijão de gás. O que por si só também não deixa de ser uma crítica ao próprio governo Bolsonaro. Se funcionários concursados do BB, que possuem um dos melhores salários do funcionalismo público, não conseguem pagar o botijão de gás, quem mais consegue? Só mesmo com o lucro de 21 bilhões de reais que o banco teve no ano passado.

O vídeo trata ainda o funcionário do BB como alguém que vive em regiões menos abastadas do país, mas com o PLR será possível até fazer harmonização facial. Em meio a uma crise econômica em que pessoas passam fome e a inflação corre solta, a paródia poderia ser só um deslize dos funcionários públicos do banco não tivesse tido a participação especial do presidente da instituição, Fausto Ribeiro. Ribeiro termina o clipe fazendo dancinha e o gesto de quem quer mais dinheiro, em uma das instalações do banco. A assessoria de imprensa diz que a iniciativa foi dos funcionários e que nenhum centavo do dinheiro público foi gasto na produção.

Veja o vídeo:

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.