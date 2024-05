Em NY, Tarcísio anuncia planos para revitalização do centro de São Paulo

Durante evento promovido pelo Itaú BBA nesta quinta-feira, 16, em Nova York, o governador Tarcísio de Freitas reforçou aos investidores internacionais o compromisso da gestão com a revitalização do centro da capital paulista. Tarcísio detalhou o projeto e o montante de 4 bilhões de reais destinado à construção do Centro Administrativo Campos Elíseos, destacando o potencial da região para a atração de novos investimentos. “Quando eu resolvo colocar R$ 4 bilhões no centro de São Paulo, qual é o recado que eu estou dando para todo investidor? Eu acredito no centro de São Paulo. Esse é o recado que estamos dando. Acreditem na gente porque vamos transformar o centro”, afirmou.

Na ocasião, Tarcísio apresentou a um grupo de 30 investidores e representantes de grupos privados o portfólio do programa paulista de parcerias, concessões e desestatizações, que já conta com 20 iniciativas qualificadas e 44 leilões previstos.

Além do Centro Administrativo Campos Elíseos, Tarcísio também explanou sobre a PPP do Centro, que prevê a construção de mais de 6 mil unidades habitacionais na região. “Se eu vou levar as pessoas para trabalhar lá, eu tenho de levar as pessoas para morar lá também. O centro tem potencial e tem tudo para ser pulsante. A gente precisa devolver o centro para as pessoas e é isso que vamos fazer”, disse.