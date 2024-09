Em nova desaceleração, aluguel residencial avança 0,88% em agosto

O Índice FipeZAP registrou uma elevação de 0,88% no aluguel residencial em agosto, desacelerando em relação às variações observadas em junho (+1,43%) e julho (+1,12%). De acordo com a última apuração, os preços de locação de imóveis que possuíam três dormitórios apresentaram uma valorização mais acentuada no mês (+1,15%), contrastando com o incremento menos expressivo entre unidades com apenas um dormitório (+0,67%).

Em comparação a outros índices de preço, o índice se manteve acima das variações mensais do IPCA/IBGE (-0,02%) e do IGP-M/FGV (+0,29%). Entre as 36 cidades acompanhadas, 31 apresentaram valorização do aluguel em agosto, incluindo 19 das 22 capitais que integram a lista, onde as variações foram as seguintes: Porto Alegre (+4,07%); Fortaleza (+3,28%); Belém (+2,32%); Manaus (+2,29%); Salvador (+2,23%); Cuiabá (+2,04%); Recife (+1,16%); Goiânia (+1,04%); São Paulo (+0,83%); Vitória (+0,70%); Teresina (+0,69%); Natal (+0,37%); João Pessoa (+0,34%); Maceió (+0,19%); Belo Horizonte (+0,19%); Florianópolis (+0,17%); Curitiba (+0,15%); Brasília (+0,13%); Rio de Janeiro (+0,09%). Diferentemente, o aluguel recuou em: Aracaju (-2,46%); Campo Grande (-1,33%); e São Luís (-0,65%).