Em meio a incertezas, Focus projeta crescimento mais baixo em 2022

VEJA Mercado | Abertura | 3 de janeiro.

O primeiro pregão de 2022 promete ser mais animado em relação aos últimos dias. Os principais indicadores do mercado de ações no mundo dão sinais de avanço, enquanto o petróleo e o minério de ferro também apontam para uma alta nesta segunda-feira, dia 3. No Brasil, o boletim Focus apontou novamente para uma queda nas projeções de PIB e inflação para 2021, mas manteve-se estável nas projeções para 2022. Segundo o relatório emitido por economistas do mercado, a economia deve crescer em torno de 4,5% em 2021 — os dados oficiais serão divulgados em fevereiro. Em 2022, a expectativa é que o país cresça 0,36% — houve uma leve queda em relação ao último boletim de 2021, que apontava para um crescimento de 0,42%. O mercado estima que a taxa de juros, a Selic, atingirá 11,5% este ano, enquanto a inflação, por sua vez, deve bater 5,03% em 2022. Na China, os investidores estão com olhos voltados para a Evergrande, que teve parte de suas negociações de ações suspensa na bolsa de Hong Kong.

