Em dois dias, 60 milhões de brasileiros tentaram achar dinheiro esquecido

Os dados do Banco Central das pessoas que estão procurando achar dinheiro esquecido são impressionantes. Em menos de 48 horas no ar, o site valoresareceber do BC já recebeu quase 59 milhões de consultas de pessoas físicas, ou seja, um terço dos bancarizados no Brasil. Contando os CNPJs, o número chega próximo a 60 milhões de consultas. Até ao meio dia desta terça-feira, 15, o BC registrava pouco mais de 11 milhões de pessoas que já encontraram dinheiro esquecido no sistema bancário.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.