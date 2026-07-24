Em crise, Correios buscam R$ 4,2 bi no banco dos Brics presidido por Dilma
Mesmo após levantar R$ 12 bilhões em empréstimos bancários, estatal negocia novo aporte sob a justificativa de modernização, mas foco real é a sobrevivência
Mesmo depois de contratar 12 bilhões de reais em empréstimos com bancos, os Correios mantêm outra fonte de recursos em negociação. A estatal busca 4,2 bilhões de reais junto ao NDB, o banco dos Brics, presidido por Dilma Rousseff. O financiamento seria destinado a projetos de modernização. Considerando-se a situação crítica da estatal, no entanto, está mais para o projeto de sobrevivência.