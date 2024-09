Em clima de NFL no Brasil, Fit Combustíveis vende capacetes colecionáveis

A Fit Combustíveis, além de patrocinar a NFL no Brasil, está apostando na venda de itens colecionáveis na ocasião do primeiro jogo da liga de futebol americano no país. A companhia é a principal distribuidora de combustíveis para postos de gasolina independentes nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Clientes que abastecerem em postos credenciados da marca poderão comprar uma miniatura de capacete exclusiva de times como Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Miami Dolphins e San Francisco 49ers, além dos que estarão em campo nesta sexta-feira, 6, na Neo Química Arena: Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.