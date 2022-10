Em ano de Copa do Mundo, CBF impulsiona receitas com publicidade

Atualizado em 7 out 2022, 16h51 - Publicado em 8 out 2022, 15h46

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem impulsionando seu número de patrocinadores às vésperas da Copa do Mundo do Catar. Com o anúncio da plataforma digital de entrega de comida e mercado Rappi, a entidade chegou a 20 patrocinadores para a competição. Esse número é mais do que o dobro se comparado com a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, quando tinha nove patrocinadores, e maior até mesmo quando a Copa do Mundo foi disputada no Brasil, em 2014, quando tinha 14 parcerias.

Conhecida por ser um dos produtos mais fortes do mercado esportivo, a marca da Seleção Brasileira anunciou recentemente a renovação do contrato com o Itaú Unibanco, até o final de 2026, com valores estipulados em 300 milhões de reais pelos próximos quatro anos. Antes do banco, a entidade firmou acordo com a startup de compra e venda digital de carros seminovos e usados Kavak, por três anos.

As receitas publicitárias da CBF chegaram 575,7 milhões em 2021. No balanço publicado em 2020, os contratos rendiam 365 milhões de reais, fatia equivalente a 51% do faturamento anual da confederação. A arrecadação só não foi maior por conta da pandemia, que paralisou o futebol brasileiro por quatro meses. Em 2019, a receita atingiu 957 milhões de reais, valor recorde da entidade. No total, 20 marcas patrocinam a CBF.

