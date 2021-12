Em 2021, apenas três incorporadoras não acumulam perdas na B3

Apesar do ano ter sido de expansão imobiliária pelo país, com diversas incorporadoras anunciando investimentos e obtendo bons retornos, o que se vê no Ibovespa é uma realidade amarga para investidores do setor. Segundo um levantamento da Economatica, realizado a pedido desta coluna, apenas três companhias deste mercado acumulam altas em 2021. São elas: Rossi (+41,9%), Alphaville (+26,5%) e Viver (+0,88%). Por outro lado, entre as principais baixas do setor no mercado de ações figuram companhias como PDG Realty (-66,5%), Tecnisa (-66,4%), Helbor (-62,1%), Plano & Plano (-54,2%), Eztec (-52,9%) e Trisul (-51,7%). Vale destacar ainda o acumulado negativo nos papéis de Cyrela (-45,4%), Tenda (-44,2%), Even (-41%) e MRV (-35,6%). Enquanto o índice imobiliário da B3 (IMOB) acumula perda de 32,1% no ano, o Ibovespa cai cerca de 12%.

