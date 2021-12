Elon Musk vende parte da Tesla e embolsa bilhões de dólares

As listas das pessoas mais ricas do mundo sempre são feitas levando em conta informações públicas como o valor das empresas que controlam e não exatamente a conta bancária. Assim, muitos bilionários saem da lista de uma hora para outra quando suas empresas perdem valor ou viram pó, como aconteceu com Eike Batista que já figurou como o sétimo homem mais rico do mundo na lista da Forbes. Mas alguns bilionários são bilionários de verdade, especialmente quando anunciam a venda de ações de suas empresas. Este é o caso de Elon Musk, que oscila entre o primeiro e o segundo lugar entre os mais ricos do mundo. Nesta semana, ele informou à SEC, a comissão de valores mobiliários americana, que vendeu 906 milhões de dólares em ações da Tesla.

Desde novembro, quando perguntou a seus seguidores no Twitter se devia ou não vender 10% de sua participação na fabricante de carros, ele já embolsou 9,85 bilhões de dólares com a venda de ações. Na cotação de ontem do dólar, isso daria quase 56 bilhões de reais circulando por suas contas bancárias. Isso significa que mesmo que a Tesla vire pó, o bilionário seguirá bilionário.

A venda da ações acontece depois de a Tesla valorizar mais de 50% neste ano, na Nasdaq. Nos últimos cinco dias, no entanto, as ações caem mais de 7%.

