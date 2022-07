Elon Musk sumiu do Twitter

Era 21 de junho quando Elon Musk fez sua última postagem no Twitter, uma foto com os preços de um posto de combustíveis. E lá são vão dez dias sem nenhum novo post. Segundo uma análise feita pelo jornal Wall Street Journal nos tuítes de Musk, é o período mais longo que o bilionário fica sem usar a rede social nos últimos cinco anos. Em janeiro de 2018, ele chegou a ficar seis dias sem tuitar, e em alguns períodos mais recentes foram no máximo quatro dais sem usar o Twitter. Musk tem hoje mais de 100 milhões de seguidores e está no meio de um processo turbulento de compra da empresa por 44 bilhões de dólares.

