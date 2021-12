Elon Musk pede para que as pessoas tenham mais filhos

O bilionário e CEO da Tesla e da Space X, Elon Musk, voltou a chamar a atenção e disparar frases que só poderiam ser ditas por ele, mas que, desta vez, em nada tem a ver com bitcoin ou criptomoedas. O empresário pediu para que as pessoas tenham mais filhos. Em um evento do jornal americano Wall Street Journal, Musk afirmou que “não há gente suficiente no mundo”, e que as baixas taxas de natalidade representam “um dos maiores risco para a civilização”. O bilionário, que é pai de seis filhos, foi de encontro à tese de que a população global é muito alta e afirmou que é completamente o oposto. Nos Estados Unidos, uma pesquisa da Universidade Estadual do Michigan publicada em junho de 2021 revelou que um quarto dos americanos não quer ter filhos. Agora, Musk tenta convencer essa gente do contrário.