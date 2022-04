Com 80 milhões de seguidores, Elon Musk já era “dono” do Twitter antes mesmo de virar sócio da rede social. Por meio dos seus tuítes ele já fez de um tudo, desde influenciar os negócios das próprias ações da Tesla até supervalorizar criptomoedas piadas como a dogecoin. Ele também sempre foi muito chegado no fundador do Twitter, Jack Dorsey. Mas pelo visto, não era suficiente. De acordo com formulário enviado nesta segunda-feira, 04, para a comissão de valores mobiliários americana (SEC, na sigla em inglês), o bilionário comprou 9,2% da empresa. As ações já tinham disparado mais de 25% antes mesmo do mercado abrir, no pré-mercado.

Musk já deu a dica do que pode querer da rede social: total liberdade. Em postagem no fim de março, ele fez uma enquete para saber o que se as pessoas acham que o algoritmo do Twitter deve ser de código aberto. Dorsey na sequência defendeu que a escolha do algoritmo (de usar ou não) deveria ser aberta.

