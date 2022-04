Elon Musk fecha compra do Twitter e convoca seus críticos para a rede

Antes mesmo de o Twitter anunciar que aceitava a proposta de Elon Musk para compra da rede social, o bilionário chamava seus críticos para a rede: “espero que até meus piores críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão”. O valor do acordo é de 54,2 dólares por ação ou cerca de 44 bilhões de dólares no total. Musk afirmou que pagará em dinheiro. A oferta de Musk foi feita há menos de um mês e ocasionou, tanto na época quanto com o anúncio de hoje, altas no valor das ações da rede social americana. As ações da empresa sobem 5,6%, e negocia abaixo da oferta de Musk. A ideia do bilionário é fechar o capital da empresa.

