Elon Musk faz oferta bilionária para comprar todo o Twitter

Elon Musk não se contenta só com uma fatia do Twitter ou só com os 80 milhões de seguidores que possui na rede. Ele quer todo o Twitter e protocolou uma oferta na comissão de valores mobiliários, a SEC, nesta quinta-feira, 14, em um negócio que levaria o Twitter a valer 43 bilhões de dólares. Ele faz uma oferta de 54,20 dólares por ação, que vale cerca de 45 dólares. Ele mesmo divulgou a oferta por sua conta oficial no Twitter. Musk diz que se a proposta não for aceita, deixará de ser acionista da empresa e que não está jogando.

