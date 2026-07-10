Eletromidia leva Abrigo Amigo a Santo André após vencer licitação
Projeto em parceria com a Claro transforma pontos de ônibus em canais de videochamada para proteger pessoas em situação de vulnerabilidade
Depois de vencer a licitação do mobiliário urbano de Santo André, na Grande São Paulo, a Eletromidia levará à cidade o projeto Abrigo Amigo, que transforma pontos de ônibus em canais de videochamada para oferecer segurança a pessoas em situação de vulnerabilidade. Em parceria com a Claro, serão instalados 28 pontos com a tecnologia. A iniciativa já está presente em nove cidades.