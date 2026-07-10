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Eletromidia leva Abrigo Amigo a Santo André após vencer licitação

Projeto em parceria com a Claro transforma pontos de ônibus em canais de videochamada para proteger pessoas em situação de vulnerabilidade

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 13h00
Pessoas em um ponto de ônibus com letreiro ABRIGO AMIGO. Um homem de chapéu sentado, outro homem de camiseta azul olhando para baixo, e uma mulher de blusa estampada em pé, todos aguardando. Um painel digital ao lado exibe Das 20h às 5h, você pode fazer uma videochamada e ter companhia
Ponto do Abrigo Amigo, em São Paulo (Divulgação/Divulgação)
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Eletromidia leva Abrigo Amigo a Santo André após vencer licitação Priorizar nos meus resultados Google

Depois de vencer a licitação do mobiliário urbano de Santo André, na Grande São Paulo, a Eletromidia levará à cidade o projeto Abrigo Amigo, que transforma pontos de ônibus em canais de videochamada para oferecer segurança a pessoas em situação de vulnerabilidade. Em parceria com a Claro, serão instalados 28 pontos com a tecnologia. A iniciativa já está presente em nove cidades.

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