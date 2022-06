Eletrobras privatizada, novos conselheiros na Petrobras, tabelamento

VEJA Mercado | Abertura | 10 de junho

A semana termina com a privatização da Eletrobras realizada. A Petrobras com a indicação de oito novos conselheiros, incluindo o novo presidente Caio Mario Paes de Andrade. O petróleo com leve alta, mas ainda na casa dos 120 dólares o barril. O ministro Paulo Guedes pedindo tabelamento de preços para supermercados. Com a PEC dos combustíveis criando atrito com os estados sendo questionada dentro da lei eleitoral. E os investidores mais do que atentos aos dados da inflação americana.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.