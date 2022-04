Eletrobras, inflação e livro Bege na pauta da véspera do feriado

VEJA Mercado | Abertura | 20 de abril

Na véspera do feriado, os investidores estão com os olhos voltados para o julgamento do TCU sobre o preço mínimo de capitalização da Eletrobras. Existe uma costura para que o pedido de vista do ministro Vital do Rego se transforme em um adiamento de 7 dias e não 20 ou 60 dias como quer o ministro. O prazo é fundamental para se saber a Eletrobras será privatizada ainda antes das eleições ou não. Se ficar para depois, corre o risco de não sair.

Outro dado que os investidores estão é a prévia do IGPM de abril, divulgada nesta manhã pela FGV, e que apresentou uma aceleração em relação ao mês anterior. O índice subiu 1,85% e tinha sido de 0,9% em março. Dos Estados Unidos, o investidor aguarda o livro Bege, que indica como anda a economia americana e é um guia para os juros do Fed.

