Eletrobras: analistas dão de ombros para falas de Lula sobre privatização

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dado declarações acaloradas a respeito da privatização da Eletrobras, celebrada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula já chamou o processo de “quase que como uma bandidagem” e afirmou que deve pedir para a Advocacia Geral da União (AGU) rever os termos dos contratos. No mercado financeiro, as ações da companhia de distribuição de energia recuam 12% no acumulado do ano. Ainda assim, alguns analistas não veem grandes possibilidades para efeitos práticos sobre as falas do presidente e avaliam como muito improvável uma reversão da desestatização. A leitura é de que o projeto foi aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado, que tiveram seus presidentes reconduzidos em janeiro, e que o contrato também foi chancelado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Portanto, eles classificam que há segurança jurídica e que uma eventual reviravolta seria improvável.

“Primeiro, discursos políticos são sempre difíceis de serem analisados de maneira objetiva. Segundo, nosso ceticismo deriva da solidez em que foi conduzida o processo de privatização da empresa e sobre como o processo poderia ser revertido sob uma eventual ‘puxada de tapete’ institucional. Ou seja, sem que envolvesse o pagamento da ‘pílula de veneno’ que está considerada no estatuto da empresa”, avalia Vitor Sousa, analista de setor elétrico da Genial Investimentos. O contrato de privatização da Eletrobras prevê que, para formar maioria, qualquer acionista precisaria desembolsar um prêmio de 200% sobre o maior preço nos últimos 500 pregões. Hoje, tal movimento custaria algo em torno de 100 bilhões de reais para os cofres da União.

