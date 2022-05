Eletrobras alerta que pode cancelar oferta sem aval de credores de Furnas

A Eletrobras está avisando aos investidores que caso não consiga aprovação prévia dos credores de Furnas para que possa fazer o aporte de 1,58 bilhão de reais na usina de Santo Antônio a oferta de ações será cancelada. De acordo com o prospecto protocolado nesta sexta-feira, 27, a decisão foi tomada pelo conselho de administração da empresa em reunião realizada justamente nesta sexta e o prazo para o aval dos credores é o dia 06 de junho. O prospecto informa que sem esse aval, cláusulas de inadimplemento serão acionadas fazendo com que Furnas tenha que pagar antecipadamente 63% dos 7 bilhões de reais que possui em dívidas e a Eletrobras teria que honrar imediatamente 42% de sua dívida de 41 bilhões de reais. “Furnas acredita que não deverá ser capaz de honrar com o pagamento da maioria do seu endividamento, assim como a Companhia (Eletrobras) entende que não conta com recursos suficientes para pagar a maioria de seu endividamento caso ele se torne imediatamente exigível e seguir implementando seu plano de negócios, o que deve comprometer os negócios da companhia, sua condição financeira e resultado de suas operações”.

A empresa diz que está fazendo seus melhores esforços para aprovar o waiver dos debenturistas de Furnas, mas não dá detalhes sobre quem são esses investidores. Segundo fontes próxima à companhia, os papéis estariam distribuídos entre cerca de 2.500 pessoas físicas. A primeira assembleia foi convocada para o dia 30 de maio. A segunda convocação, se necessária, está marcada para 06 de junho.

