Eletrobras afunda depois de manobra do PT para barrar privatização

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 19 de abril.

A privatização da Eletrobras pode não sair do papel. O Partido dos Trabalhadores (PT) entrou com uma ação no Tribunal de Contas da União (TCU) que pode barrar a privatização da companhia, e as ações da empresa afundaram na bolsa de valores. O pedido de vistas do ministro Vital do Rêgo sobre o processo é dado como certo, mas os outros ministros do TCU negociam uma nova votação para acelerar a tramitação. Entenda o que está em jogo e quais os próximos passos em mais uma edição em vídeo do VEJA Mercado.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade