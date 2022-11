Eleições americanas surpreendem e bolsas entram em parafuso

Os republicanos vão dominar a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, mas a ampla distância prevista pelos analistas não se concretizou. No Senado, onde o partido também era favorito, os democratas surpreenderam ao levar alguns estados como a Pensilvânia e ainda existe a possibilidade deles manterem o controle da casa. Em outras palavras, já é possível cravar no mercado que a onda vermelha não teve a magnitude esperada nas eleições de meio de mandato nos EUA. A derrota dos democratas, partido do presidente Joe Biden, na Câmara e a indefinição no Senado fazem os investidores colocarem o pé no freio. A governabilidade de Biden continua em xeque. As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos, negociam em baixa na manhã desta quarta-feira, 9, com o mercado monitorando de perto o pleito nos EUA.

No Brasil, o volume de negociações na bolsa foi abaixo do normal na terça-feira em função das eleições americanas, mas os investidores seguem em compasso de espera pela elaboração da PEC do Orçamento e da montagem ministerial do novo governo Lula. No campo corporativo, os investidores devem repercutir os números do Bradesco e aguardam as divulgações de Banco do Brasil e Eletrobras depois do fechamento do mercado.

