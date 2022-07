‘Eleição primeiro, a economia a gente vê depois’, ironiza deputado

Em linha com os anseios do governo federal, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou mais um pedido para suspender a tramitação da polêmica PEC das Bondades. Tratava-se de uma ação do deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP), que alega irregularidades graves no projeto. Ao Radar Econômico, Fonteyne comentou sua expectativa quanto à ação submetida ao Supremo: “Se caísse no colo do Mendonça, já esperava que fosse negado”. Porém, o deputado acredita que os ministros que não foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro chegariam a uma conclusão diferente. Na votação que ocorreu em comissão da Câmara, Fonteyne foi o único a votar contra o projeto.



O deputado comenta que tentou utilizar a instância judicial para combater a PEC porque considera que ela “afronta diretamente a Constituição, já que uma distribuição de benefícios como essa em ano eleitoral é proibida”. Além de considerá-la um desrespeito às instituições, Fonteyne teme que, se aprovada, a proposta crie um precedente perigoso. “Independentemente de quem estiver no poder, vai fazer exatamente a mesma coisa, alegando emergência porque aconteceu algo como um tsunami no Japão ou uma praga de gafanhotos na África. O que vale para um vale para todo mundo, inclusive populismo institucionalizado em véspera de eleição”, diz.

O parlamentar define a lógica da PEC como “vamos garantir a eleição, a economia a gente vê depois”, pois seria uma medida assistencialista que “jogaria mais gasolina na fogueira da inflação e faria com que, no ano que vem, 600 reais (valor proposto para o Auxílio Brasil) não valham mais nada”.

